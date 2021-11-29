Генконсульство РФ в Кейптауне назвало примерные даты вывозного рейса для застрявших в ЮАР россиян

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29 ноября 2021, 17:24 Источник: Интерфакс

г. Кейптаун, фото: pixabay.com

Вывозной рейс для россиян, застрявших в ЮАР из-за ограничения авиасообщения ср страной в Африке, может быть организован в период с 1 по 3 декабря. Представители Генконсульствы России в Кейптауне соообщили в понедельник, что из-за приостановки авиасообщения и отмены всех рейсов в Россию в связи с появлением в ЮАР нового штамма коронавируса находящиеся в этой стране российские граждане не могут вылететь домой.

По информации дипмиссии, сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты россиян, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу.

Как известно в настоящее время, вывозить пассажиров из ЮАР продолжает немецкая авиакомпания Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов французской авиакомпании Air France и британской British Airways.

Генконсульством совместно с посольством РФ в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна на даты 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть ЮАР.

В Генконсульстве сообщили, что рейс из Кейптауна организуется компанией Pro Trener и является коммерческим. Самолет сможет взять на борт 15-16 человек. Согласились воспользоваться этим рейсом для возвращения в Россию 74% из более чем 200 участников опроса, проведенного в телеграм-канале, созданном дипломатами для застрявших россиян.

У Россиян возникли проблемы с жильем в ЮАР. Дипломаты сообщили, что ведется поиск подходящего жилья.

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