Открытие ледового городка в Челябинске планируют на 27 декабря
29 ноября 2021, 15:17 Анна Семенова
Помешать этому может только погода.
Сегодня на центральной площади города кипит работа – возводятся деревянные горки, монтируется искусственная елка. Совсем скоро привезут лед, из которого мастера будут создавать героев русских сказок и конечно символ наступающего года – тигра.
Вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил, что, если все пойдет по плану и погода не подбросит сюрпризов, все работы должны быть завершены до 26 декабря. И тогда 27 числа всех ждет официальное открытие городка.
Зимние забавы горожан на площади Революции обойдутся бюджету в 8,5 миллионов рублей.
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