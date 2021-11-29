Жители Челябинска жалуются на плохое качество уборки дорог

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29 ноября 2021, 14:50 Анна Семенова

Подрядчики получают предписания и штрафы регулярно. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Глава города Наталья Котова потребовала от своих подчиненных исправить ситуацию.

За качеством уборки дорог в городе Наталья Котова следит постоянно. Выезжает с рейдами, раздает нагоняи подрядчикам. Но жалобы от жителей все равно поступают. Об этом мэр Челябинска сообщила сегодня на аппаратном совещании со своими подчиненными.

Недовольны те, кому приходится ходить и ездить по улицам Бейвеля и Чичерина в Курчатовском районе. Приходят сигналы с улицы Энгельса в Центральном районе: пешеходам здесь недолго переломать ноги, так как повсюду гололед. Жители улицы Елькина сообщают о том, что прилотковая часть дороги завалена снегом.

Вице-мэр Максим Куляшов, отвечающий за дорожное хозяйство, отчитался, что подрядчиков его ведомство проверяет регулярно. И всегда находятся поводы для претензий. Только на прошлой неделе организации получили 45 предписаний и восемь штрафов.

Также чиновник пообещал, что следить за передвижением уборочной техники можно будет с сегодняшнего дня в телеграмм-канале «Челябинский дорожник». Информация будет обновляться в 10:00 и 17:00 ежедневно.

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