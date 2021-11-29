В Челябинской области стартует конкурс новогодних елок

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29 ноября 2021, 13:56 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Свои творческие работы могут представить дошкольники, школьники, студенты и их педагоги и родители, а также семьи, школьные классы и студенческие группы.

Сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) объявляет о старте Всероссийского конкурса новогодних творческих работ «Елки на дистанте — 2021». Присоединиться к творческому состязанию могут все желающие вне зависимости от возраста, для этого нужно собрать команду из 2-5 человек.

Лучшие работы будут отобраны по 3 номинациям:

научные елки (елки, связанные с научными открытиями);

техно-елки (результат научно-технического творчества);

эко-елки (работы из экологичных и биоперерабатываемых материалов).

Предусмотрены спец-номинации: КЛАССные елки (работы, выполненные классом или студенческой группой) и семейные елки.

Конкурс проводится с 22 ноября по 23 декабря 2021 года. Для участия необходимо в срок до 13 декабря прислать фото и видео своей работы на почту ИЦАЭ Челябинска (chel@myatom.ru).

17 декабря региональное жюри определит победителей регионального тура в каждой номинации, а также выделит по одной работе в спец-номинациях. Списки лучших опубликуют на сайте myatom.ru в преддверии Нового года, 23 декабря.

Также в декабре состоится еще один конкурс — «Инста-елка», он начнется 17 числа. Участникам предлагается опубликовать фото работ в своих Instagram-аккаунтах. При этом нужно подписаться и отметить официальный аккаунт сети ИЦАЭ https://instagram.com/myatom_world?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link. Еще одно обязательное условие — страничка участника должна быть открытой. Победителей всероссийского конкурса оргкомитет назовет 21 декабря, лучше работы выберет специальное жюри, в состав которого войдут sci-блогеры.

Подробная информация опубликована в «Положении о конкурсе».

Добавим, что ИЦАЭ Челябинска дополнительно предлагает научится технологиям художественного творчества, которые позволят придумать и создать свою елку в указанных выше номинациях. Прокачивать свои творческие навыки можно на мастер-классах в рамках ИЦАЭ Open по четвергам. Подробности — в группе: https://vk.com/icae74.

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