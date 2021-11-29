Депутат Нилов поддержал внесение изменений в систему рассмотрения обращений пенсионеров

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29 ноября 2021, 11:26 Источник: RT

пенсионерка , фото: pixels.com

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об увеличении штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, особенно пенсионеров.

«То, что у нас безобразное отношение к обращениям - не только к обращениям граждан, но и к депутатским запросам,- это факт. Мы спрашиваем в своих обращениях про одно, а получаем ответы на другое. Проблема действительно есть, проблема актуальная»,- высказал он RT.

Нилов отметил, что пенсионеры бывают разных категорий, в том числе военные пенсионеры, люди, получающие выплаты по инвалидности или пенсию по случаю потери кормильца. По его словам, необходимо обсудить, каким образом эти квалифицирующие признаки предусмотреть. Депутат согласен, что отношение к письмам россиян никуда не годится и система заслуживает корректировки.

При этом в своем письме на имя главы СФ Валентины Матвиенко директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал оценить целесообразность сохранения штрафа от 5 до 10 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращений россиян, а также ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров.

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