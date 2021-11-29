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«Радио Континенталь» получило престижную награду

, 09:52

«Радио Континенталь» получило престижную награду
Фото предоставлено «Радио Континенталь»

Жюри национальной премии «Радиомания» отметило серию роликов челябинской станции.

Названы победители национальной премии «Радиомания». Авторитетные эксперты выбрали самых достойных среди множества претендентов — столичных и региональных радиостанций. Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве. В номинации «Рекламный аудиоролик» отмечено «Радио Континенталь» с серией роликов для компании «Сатурн». 

Челябинской радиостанции удалось в очередной раз подтвердить высокий уровень своего профессионального мастерства. «Спасибо всем, кто в нас верил и поддерживал — будем вместе идти к новым успехам и победам!», — отметили представители «Радио Континенталь».

Добавим, что Национальная премия «Радиомания» была учреждена в 2002 году. В рамках самого первого конкурса «Радио Континенталь» получило приз в номинации «Информационная программа».

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