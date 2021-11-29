«Радио Континенталь» получило престижную награду

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29 ноября 2021, 09:52 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено «Радио Континенталь»

Жюри национальной премии «Радиомания» отметило серию роликов челябинской станции.

Названы победители национальной премии «Радиомания». Авторитетные эксперты выбрали самых достойных среди множества претендентов — столичных и региональных радиостанций. Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве. В номинации «Рекламный аудиоролик» отмечено «Радио Континенталь» с серией роликов для компании «Сатурн».

Челябинской радиостанции удалось в очередной раз подтвердить высокий уровень своего профессионального мастерства. «Спасибо всем, кто в нас верил и поддерживал — будем вместе идти к новым успехам и победам!», — отметили представители «Радио Континенталь».

Добавим, что Национальная премия «Радиомания» была учреждена в 2002 году. В рамках самого первого конкурса «Радио Континенталь» получило приз в номинации «Информационная программа».

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