Алле Духовой исполнилось 55 лет: биография знаменитого хореографа

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29 ноября 2021, 12:26 Наталья Полянская Источник: Газета "Известия"

Фото из открытых источников

Сегодня свой день рождения отмечает известный советский и российский хореограф, а также основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова. Ей исполняется 55 лет.



Алла Владимировна Духова родилась 29 ноября 1966 года в селе Коса Коми-Пермяцкого автономного округа в семье учителей. После переезда в Ригу, отец девочки начал работать на Рижском заводе мопедов, мать стала домохозяйкой. В свободное от учебы время Алла занималась музыкой и хореографией. И с одиннадцати лет занималась в ансамбле народного танца «Ивушка».



После окончания школы, девушка работала танцовщицей в цирке, но получила травму и долго восстанавливалась.

Алла преподавала танцы в детском лагере, но вскоре ее пригласили в один из рижских дворцов культуры. Именно там Духова образовала свой первый коллектив современной хореографии «Эксперимент». Туда входили исключительно девушки. На одном из выступлений они познакомились с парнями-брейкерами из Ленинграда, носившими название «Тодес». Именно оттуда и пошло название.



В 1998 году открыла первую школу-студию балета в Москве.

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