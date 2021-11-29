Сенатор Клишас сообщил, что ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал законы о введении QR-кодов для посещения общественных мест и на некоторых видах транспорта.
Сенатор отметил, что дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов вводить не будут. По его словам, необходимые меры уже существуют.
Напомним, что 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов. Ограничения могут вступить в силу не раньше 1 февраля. До этого момента людям дают возможность пройти вакцинацию против коронавируса.
Расширенное заседание профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции по законопроекту о введении QR-кодов для посещения общественных мест, ранее запланированное на 24 ноября, перенесено на более поздний период.
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