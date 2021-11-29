Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал ЕС и НАТО дать России жесткий сигнал

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2021, 08:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются «четкие последствия».

Премьер-министр заявил на пресс-конференции, что «в настоящее время в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них – гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС».

Одной из конкретных угроз, которая имеет место быть – концентрация российских войск у границ Украины.

Премьер-министр, конечно, затронул и российскую компанию «Газпром», которая выполняет договора с партнерами в Европе, но она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен.

Что значит для Латвии подобные встречи?

Комментирует латвийский политолог Янис Григалис:

«Стоит напомнить, что подобную встречу Латвия организует в подобном формате впервые… в рамках Североатлантического альянса. Если мне память не изменяет, то предыдущая встреча состоялась в 2006 году. Цель таких высоких встреч – обсуждение концепции НАТО в преддверии саммита в Мадриде. Интересен и тот факт, что приезд титулованных гостей совпал с трагической датой – Холокост, расстрел евреев в Латвии… Насколько я понимаю, то премьер Кариньш завтра почтит память убиенных… Возможно, что в этом мероприятии примет участие госсекретарь США Блинкен, родственники которого прошли Холокост…»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости