В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

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29 ноября 2021, 08:22

вакцинация в России, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в региональном правительстве.

«Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для граждан 60 лет и старше. Именно среди них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности»,- говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом Приморского края Татьяной Детковской.

По ее словам, 23,5% заболевших коронавирусом приходится на лиц старше 60 лет. Детковская добавила, что 74% всех умерших от COVID-19 составляют пожилые люди, а охват вакцинацией в этой возрастной группе достигает лишь 28,5%.

Отмечается, что первым компонентом или однокомпонентной вакциной пенсионерам необходимо привиться до 25 декабря, вторым – до 25 января. В случае отказа от вакцинации их могут отстранить от работы или перевести на «удаленку».

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