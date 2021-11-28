Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш встретился с председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО

Аргументы Недели → Общество 13+

28 ноября 2021, 21:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 28 ноября, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которые посетили Ригу с рабочим визитом.

В ходе встречи политики обсудили текущую ситуацию на внешней границе ЕС с Беларусью и вопросы региональной безопасности.

Учитывая возросшую нелегальную иммиграцию, правительство Латвии объявило чрезвычайное положение в приграничных районах страны. ЧС была объявлена с 11 августа до 10 ноября, позже продлена до 10 февраля.

По мнению представителей ЕС, широкомасштабная гибридная атака режима белорусского диктатора Александра Лукашенко в последние месяцы были приняты попытки отправить из Беларуси тысячи нелегальных иммигрантов в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

Сообщается, что в понедельник, 29 ноября, генсек НАТО встретится в Рижском замке с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Эта встреча планируется за день до встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября и 1 декабря, на которой будет обсуждаться сотрудничество с партнерами ЕС, а также новая стратегическая концепция Североатлантического союза и проблемы безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости