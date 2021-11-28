Первый Адвент: Латвия готовится к Рождеству

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28 ноября 2021, 21:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Сегодня, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажглись главные елки! Латвия готовится к Рождеству!



К началу декабря Латвия начинает погружаться во тьму: ночи становятся длинными, солнышко появляется всего на несколько часов, а световой день огорчительно короткий. И первое воскресенье Адвента, четырехнедельного предрождественского периода, проходит в сумерках.





Что такое Адвент?



Пришествие. Предрождественское время в ожидании Рождества Христова.



Продолжительность Адвента – четыре недели, и в каждое воскресенье зажигается свеча, посвященная истории…





В первое воскресенье Адвента зажигается первая свеча в венке Адвента – свеча Пророчества. Она символизирует ветхозаветные пророчества пришествия Спасителя на землю Младенцем…

Духовный смысл Адвента имеет «двоякую» основу: с одной стороны это период подготовки к празднованию Рождества – радостное ожидание, а с другой стороны – время раздумий над своей духовной жизнью, поступками, отношению к окружающим.



Если говорить о строгих традициях и «обязанностях» в период Адвента, то в католических церквях в настоящее время ожидание Рождества не рассматривается, как период обязательного поста, хотя многие католики Латвии стараются соблюдать подобные традиции.





И, конечно, неотъемлемая часть Адвента – рождественский венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В Латвии такими венками украшают церкви, дома, а в окнах латвийцев в этот период горят треугольники электрических подсвечников, балконы, деревья в садах украшены гирляндами разноцветных лампочек. Латвия вся светится в ожидании Рождества!



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:





«Сегодня наступил первый день Адвента. В первое воскресенье зажигают первую свечу. Для верующих это особое событие и все ждут его с нетерпением! Каждое воскресенье, до самого Рождества, зажигается новая свеча – и так, пока не будут зажжены все свечи. Это период – прекрасен! У людей, несмотря, на сложный «коронавирусный» период в душе царит праздник, надежда на счастливое завтра. Я желаю всем людям в этот светлый период светлых мыслей, позитива и веры, надежды, любви!»

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