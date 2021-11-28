Дмитрий Песков заявил, что общенационального траура по погибшим на шахте «Листвяжная» пока не планируется

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28 ноября 2021, 20:24 Источник: ТАСС

Шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/globallook.com

Объявлять Общенациональный траур по погибшим в Кузбассе шахтерам и горноспасателям Кремль не планирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

«Пока нет, не планируется. Был же траур в регионе. Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит»,- сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщает пресс-служба Кемеровской областной администрации, на данный момент в стационарах региона находятся 64 пострадавших, 12 человек лечатся амбулаторно. В результате ЧП на шахте погиб 51 человек, из них пять горноспасателей. С 26 ноября в регионе объявлен трехдневный траур.

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