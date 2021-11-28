У православных верующих начался Рождественский пост

Аргументы Недели → Общество 13+

28 ноября 2021, 18:03 Источник: Фома, Православие

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

У православных верующих в воскресенье, 28 ноября, начался Рождественский (Филиппов) пост. Этот пост с двойным названием готовит христиан к большом светлому празднику Рождества Христова.

Двойное название поста объясняется тем, что он начинается на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, а завершается в канун великого праздника Рождества Христова.

День памяти апостола Филиппа словно обрамляют собой 40 дней периода поста до праздника Рождества, отсюда название - Рождественский (Филиппов) пост, поясняется в журнале "Фома".

Суть Рождественского поста – покаянье через молитву, чтобы с чистым телом, сердцем и душой встретить явившегося в этот мир Иисуса Христа.

Рождественский пост установлен для того, что верующие ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и принести Ему свое чистое сердце и желание следовать Его учению, - сообщает портал Православие.ру.

Во время Рождественского поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. В понедельник, среду и пятницу запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешено принимать пищу с растительным маслом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости