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28 ноября 2021, 14:59 Источник: Центр ФОБОС

фото: pixabay.com

Синоптик из Центра «Фобос» предупредил о морозе в Москве в ночь на 1 декабря. По прогнозу синоптика, в ночь на первый календарный день зима в столичном регионе ударит мороз. При отрицательной температуре воздуха на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

В Центральной России толщина льда возможна до 20 мм, - передает РИА Новости со ссылкой на источник Центра «Фобос».

На теплую погоду в Москве и центральных областях России в конце осени повлиял циклон балканского происхождения по имени «Бенедикт», насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатики. К середине дня 30 ноября он доберется к берегам Верхней Волги,- сообщается на сайте Центра «Фобос»

В понедельник, 29 ноября, в Центральной России начнутся небольшие дожди, в ночь на вторник и в утренние часы вторника они перейдут в ливни. Ночь на 30 ноября будет самой тёплой за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1948 года. Ночная температура воздуха в Москве будет до шести градусов тепла. Днем начнется похолодание, к вечеру столбики термометров могут опуститься немного ниже 0°.

К 06.00 утра вторник, 30 ноября, показания барометров обрушатся до рекордно низких показателей – 717 мм рт. ст.

В последние часы уходящей осени через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, и столбики термометров опустятся до нулевой отметки и даже немного ниже.

В ночь на 1 декабря ударят морозы до минус шести градусов. Все выпавшее накануне аномальное количество осадков замерзнет.

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