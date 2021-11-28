Француз отрубил себе нос, губу, уши и два пальца, чтобы стать похожим на «черного инопланетянина»
28 ноября 2021, 14:08
33-летний Энтони Лоффредо уже десять лет занимается изменением своей внешности. Жителя Франции уже назвали «самым модифицированным» человеком в мире.
Ранее Энтони уже отрубил себе нос, верхнюю губу и уши. А недавно – еще и два пальца на руке. Все дело в том, что Лоффредо мечтает трансформироваться в «черного инопланетянина». Большую часть тела молодой мужчина затутировал черным цветом, наложил огромное количество шрамов, сделал раздвоение языка. А еще – татуаж глазных яблок, чтобы белки стали черными. Под кожу французу вживили импланты, и теперь его череп похож на голову рептилии.
При этом Энтони утверждает, что до придуманного им самим идеала еще далеко – своей цели он достиг лишь на треть. Кстати, изначально Лоффредо был весьма привлекательным парнем.
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