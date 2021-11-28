Московский орнитолог рассказал, как общаются между собой дятлы в парке «Сокольники»
28 ноября 2021, 14:07
Московский орнитолог Вадим Мишин рассказал, как живут пёстрые дятлы в столичном парке «Сокольники». Специалист раскрыл, что эти птицы по весне создают гнезда и определяют свою территорию.
По словам орнитолога, у дятлов нет голосовых связок. Птицы определяют друг друга громким боем клюва о дерево. Но дятлы сообразили, что если стучать клювом не о дерево, а о фонарный столб, то получается более громкий звук, похожий на звук железного барабана. Пёстрые дятлы освоили эту практику, научились обозначать свою территорию стуком о фонарные столбы, рассказал орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин АГН «Москва». Как уточнил специалист, птицы осваивали такую систему коммуникации в столичном парке в течение нескольких лет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.