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Московский орнитолог рассказал, как общаются между собой дятлы в парке «Сокольники»

, 14:07

Московский орнитолог рассказал, как общаются между собой дятлы в парке «Сокольники»
фото: pixabay.com

Московский орнитолог Вадим Мишин рассказал, как живут пёстрые дятлы в столичном парке «Сокольники».
Специалист раскрыл, что эти птицы по весне создают гнезда и определяют свою территорию.

По словам орнитолога, у дятлов нет голосовых связок. Птицы определяют друг друга громким боем клюва о дерево. Но дятлы сообразили, что если стучать клювом не о дерево, а о фонарный столб, то получается более громкий звук, похожий на звук железного барабана. Пёстрые дятлы освоили эту практику, научились обозначать свою территорию стуком о фонарные столбы, рассказал орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин АГН «Москва». Как уточнил специалист, птицы осваивали такую систему коммуникации в столичном парке в течение нескольких лет.

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