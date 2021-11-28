Челябинские власти выразили соболезнования в связи с кончиной Градского
28 ноября 2021, 13:30 Анна Семенова
О том, что не стало Народного артиста, стало известно сегодня.
Наш знаменитый земляк, уроженец Копейска, Александр Градский скончался ранним утром 28 ноября в нейрореанимации московской больницы. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Некоторые СМИ сообщают, что маэстро стал чувствовать себя плохо после перенесенного в сентябре коронавируса. Пару дней назад 72-летнего Градского срочно госпитализировали с подозрением на инсульт.
Губернатор и правительство Челябинской области выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всех поклонников таланта и творчества покойного. За свою жизнь Градский воспитал целую плеяду талантливых учеников и оставил после себя богатейшее творческое наследие.
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