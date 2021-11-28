На шахте «Листвяжная» начали бурение для подачи инертного газа в эпицентр аварии

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28 ноября 2021, 13:21 Источник: ТАСС

Фото с места происшествия, Russian Emergencies Ministry/Globallookpress.com

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области начали бурение для подачи инертного газа, чтобы обезопасить дальнейшие работы. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в экстренных службах.

Собеседник отметил, что уже пройдено 70 километров.

Также инженеры и спасатели уменьшили подачу воздуха в аварийный участок шахты, чтобы уменьшить риск взрыва. В этих же целях установлено специальное оборудование для закачки азота и хладона. Ведется мониторинг газовой обстановки.

«В ходе проведения работ было установлено, что взрыв метана произошел в вентиляционном штреке. После него сильное задымление распространилось по всей шахте»,- добавил он.

По его словам, бурение ведется в эпицентр аварии.

Ранее в правительстве Кузбасса рассказали о состоянии 64 пострадавших в больницах. Еще 12 человек наблюдаются амбулаторно участковой службой.

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