В Приморье возбуждено уголовное дело после убийства краснокнижного амурского тигра

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28 ноября 2021, 11:19 Источник: РИА Новости

тигр, фото: pixels.com

Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморского края. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в пресс-службе МВД.

«… в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения»,- пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)».

Телеграм-канал Mash пишет, что об обнаружении мертвого тигра в полицию сообщил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, когда сам был на охоте. Однако в МВД уточнили, что «оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет».

Проводится проверка, устанавливается личность причастного к убийству тигра.

Напомним, что в ночь на 29 октября в Саратовской области полиция задержала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Мужчина находился за рулем автомобиля Lada Largus в нетрезвом состоянии, от медицинского освидетельствования отказался. Также в машине обнаружили тушу лося и инструменты для разделки со следами крови.

18 ноября Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался, что выстрелил в животное и разделал его на поляне в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

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