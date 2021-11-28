В результате ДТП на Энгельсской стороне старого моста «Саратов-Энгельс» погибли три человека

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28 ноября 2021, 08:40

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Саратове в ночь на воскресенье, в 3.25, на Энгельсской стороне старого моста "Саратов-Энгельс" столкнулись автомобили "ГАЗель" и "BMW". В результате ДТП погибли три человека из "BMW".

На месте аварии скончались от полученых травм 31-летний и 29-летний мужчины и 31-летняя женщина.

57-летний водитель "ГАЗели" пострадал. Мужчину бригада "скорой помощи" увезла в больницу.

По данным УГИБДД, водитель "BMW 730" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, и машина и столкнулась с перевозившей хлебобулочные изделия "ГАЗелью".

На месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели, медики, следователи.

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