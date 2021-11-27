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Сергей Цивилёв: личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная», установлены

, 21:01

Сергей Цивилёв: личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная», установлены
фото: pixabay.com

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в субботу сообщил, что личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, установлены.

Погибшие Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Шувашов Андрей Викторович были работниками участка номер пять подготовительных работ шахты «Листвяжная»,- передает ТАСС.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв метана. Погиб 51 человек, горняки и горноспасатели.
В регионе объявлен траур.  Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка №4 Сергей Герасименок арестованы.

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