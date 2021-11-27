Борис Джонсон: Великобритания ужесточает правила въезда в страну из-за риска распространения штамма коронавируса «омикрон»

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в субботу объявил об ужесточении правил въезда в Великобританию для всех въезжающих в страну. Джонсон заявил, что новый штамм COVID-19 "омикрон" может передаваться между полностью вакцинированными гражданами.
Британский премьер объявил, что в связи с риском распространения штамма "омикрон" все въезжающие в Великобританию обязаны сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата. Также Джонсон сказал, что сейчас ищут граждан, которые за последние 10 дней побывали в странах повышенного риска, потребуют изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон". Изоляция будет длиться 10 дней независимо от того, вакцинирован ли человек.
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