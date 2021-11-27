Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2021, 20:20

фото: pixabay.com

В Турции в больнице умер заболевший коронавирусом во время отдыха россиянин из Башкирии. Дмитрию Япрынцеву было 44 года. В Турции у россиянина обнаружили коронавирусную инфекцию. Его госпитализировали.

Оказалось, что у мужчины тяжелейшее поражение лёгких. В состоянии искусственной комы россиянин находился в реанимации госпиталя. Япрынцев лежал в турецкой больнице более полутора месяцев. Он скончался 25 ноября.

В Генконсульстве России в Анталье сообщили, что денежный лимит медицинской страховки россиянина был исчерпан. У родственников не было денег оплачивать счета. "Один день в реанимации стоит 650 долларов. И это без учета лекарств, без лечения, без всего", — рассказывал родным мужчина.

В дипмиссии рассказали, что прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину,- передает РИА Новости.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости