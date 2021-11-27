Учёные из Израиля выявили способность радиоволн уничтожить 99% коронавируса за две секунды

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27 ноября 2021, 19:12 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Применение радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров позволяет уничтожить 99 процентов коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. Об этом открытии сообщили ученые из Ариэльского университета в Израиле, а результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.

Израильские ученые в ходе исследования изучали воздействие миллиметровых радиоволн на инфекцию и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить вирусы буквально за две секунды.

Авторы исследования раскрыли, что этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, они имеют длину волны около трех миллиметров. Профессор Моше Эйнат в комментарии для газеты Jerusalem Post уточнил, что излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров.

Миллиметровые волны в медицине применяются для борьбы с раковыми клетками. Ученые заметили, что миллиметровые волны способны повышать температуру, и это позволяет убивать частицы вируса. Новый метод пригоден для применения на различных поверхностях, на оборудовании и разной технике.

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