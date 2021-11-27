В День матери на челябинской телебашне включат праздничную подсветку
27 ноября 2021, 18:19 Анна Семенова
Родительницы областного центра увидят букеты незабудок и сердечки.
Завтра, 28 ноября, в России будет отмечаться замечательный праздник, День матери. Каждая мама Челябинска получит завтра приятные открытки и милые подарки от своих детей, услышит теплые слова и посмотрит по телевизору праздничные концерты в свою честь.
Еще один сюрприз устроят на челябинской телебашне. С 19 до 24 часов здесь будет включена особая подсветка. Как сообщает пресс-служба городской администрации, иллюминация будет выполнена в виде букетиков незабудок и сердечек.
Ну а наша редакция присоединяется к поздравлениям, желаем всем мамам Челябинска терпения, здоровья, хорошего настроения и душевной теплоты!
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.