В День матери на челябинской телебашне включат праздничную подсветку

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27 ноября 2021, 18:19 Анна Семенова

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Родительницы областного центра увидят букеты незабудок и сердечки.

Завтра, 28 ноября, в России будет отмечаться замечательный праздник, День матери. Каждая мама Челябинска получит завтра приятные открытки и милые подарки от своих детей, услышит теплые слова и посмотрит по телевизору праздничные концерты в свою честь.

Еще один сюрприз устроят на челябинской телебашне. С 19 до 24 часов здесь будет включена особая подсветка. Как сообщает пресс-служба городской администрации, иллюминация будет выполнена в виде букетиков незабудок и сердечек.

Ну а наша редакция присоединяется к поздравлениям, желаем всем мамам Челябинска терпения, здоровья, хорошего настроения и душевной теплоты!

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