Минтруда: в России утверждены правила определения «границы бедности»

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27 ноября 2021, 17:31 Источник: Минтруд

фото: pixabay.com

Правительство России утвердило порядок определения "границы бедности" и "уровня бедности" на территории Российской Федерации в целом и в регионах по отдельности.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что при расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности". Эти показатели будут рассчитываться заново по всей стране "границу бедности" - ежеквартально, а по регионам — каждый год.

"Границу бедности" пересчитают на уровень инфляции, и за основу возьмут четвертый квартал 2020 года. Начальное значение "границы бедности" будет определяться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.

Под границей бедности правительство будет понимать показатель, равный прожиточному минимуму по конкретной социально-демографической группе населения: ребенок, пенсионер, трудоустроенный граждан.

Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27 ноября.

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