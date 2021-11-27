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Продюсер Марк Рудинштейн перенёс вторую операцию
27 ноября 2021, 17:06
Продюсеру, основателю фестваля "Кинотавр" Марку Рудинштейну провели срочную операцию после того, как несколько дней назад он был госпитализирован с сердечным приступом, и у него случился инсульт.
Рудинштейн находится в крайне тяжёлом состоянии. Из-за обширного ишемического инсульта у 76-летнего продюсера поражён мозг.
На прошлой неделе Марку Рудинштейну кардиохирурги поставили стент, на днях экстренно провели хирургическое вмешательство по введению специальной трубки в трахею - трахеостомию. Пока продюсер остается на ИВЛ в реанимации, пишет Телеграм-канал Mash.
Супруга продюсера Наталья Рудинштейн информацию о состоянии мужа не комментирует, направляет обращаться с вопросами к врачам.
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