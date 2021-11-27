В Вологде следователи возбудили дело в отношении женщины, распылившей дихлофос в Заксобрании в знак протеста против QR-кодов

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27 ноября 2021, 11:59 Источник: СКР

Следственным отделом по г. Вологда СКР по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины, участницы протеста против обязательной вакцинации и ограничительных мер, в том числе QR-кодов.

По версии СКР, 25 ноября в Вологде в областное Законодательное Собрание пришла группа людей, в том числе жительница Череповца, с петицией от имени людей, выступающих против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Эти посетители нарушали пропускной и масочный режимы.

В парламент вызвали полицию и сотрудников Росгвардии. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда женщина из Череповца распылила баллончик с дихлофосом в сторону правоохранителей. Пострадали два росгвардейца. Сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз 1 степени, им потребовалась медицинская помощь.

Следователями на месте происшествия изъят использованный баллончик с надписью «Дихлофос», а также записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев.

В отношении подозреваемой дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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