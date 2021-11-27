Владимиру Машкову исполнилось 58 лет: некоторые факты из жизни актера

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27 ноября 2021, 11:50 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известный актер Владимир Машков. Ему исполняется 58 лет.

Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в городе Новокузнецк, в семье актера и режиссера кукольного театра. Мальчик несколько лет жил в Новокузнецке, куда переехал вместе с семьей в середине шестидесятых. Приехав в Новосибирск, Владимир поступил в университет на факультет биологии, но через год осознал, что биология не его призвание, тогда он поступил в Новосибирское театральное училище.

В студенческие годы он вел развязный образ жизни, регулярно влипал в различные неприятные истории. После одной из таких историй, закончившейся дракой, Машкова выгнали из училища.

Владимир, несмотря ни на что, хотел стать актером, и вскоре он поступил на курсы Тарханова в школу-студию МХАТ. Из МХАТ, так и не совладавшего со своим буйным нравом Машкова, также выгнали.

Машков сыграл в таких фильмах, как: «Дуэлянт», «Край» и «Родина».

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