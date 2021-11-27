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Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что подает на развод

, 11:10

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что подает на развод
В. Малафеев, фото: vk.com/malafeev16ru

Бывший вратарь«Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что подает на развод. Причину, почему он принял такое решение, Малафеев не назвал. Неделю назад Малафеев опубликовал в Инстаграм фото с тремя детьми и написал пост: «Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…».

Вячеслав Малафеев и Екатерина Комякова поженились в 2012 году.

В августе прошлым летом 42-летний футболист показывал в соцсети фото отдыха семьи в Испании. Вячеслав делился, как прекрасно они провели время в Испании, катались на велосипеде, выходили на пробежку, много плавали, даже встали на доски для серфа, сгоняли на рыбалку. «Мы очень любим испанскую кухню, морепродукты, паэлью, сангрию и тд. Сходили в новые рестораны, все-таки в пандемию многое закрылось или кухня испортилась». Он похвалил супругу: «самые вкусные вечера все-таки организовывала Катя».

По словам Малафеева, они покупали продукты в супермаркете, Катя готовила вкусную еду. Семья, сидя на террасе, ужинала и наслаждалась закатом.

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