Екатерина Андреева отмечает юбилей: карьерный путь телеведущей

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27 ноября 2021, 12:21 Наталья Полянская

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look; Екатерина Андреева

Свой юбилей сегодня отмечает известная российская телеведущая Екатерина Андреева. Ей исполняется 60 лет.



Екатерина Андреева родилась в Москве 27 ноября 1961 года. Её отец был заместителем председателя Госснаба СССР, а мать — домохозяйкой. В детстве девочка увлекалась баскетболом, некоторое время училась в школе Олимпийского резерва. После окончания школы Екатерина училась на вечернем отделении Всесоюзного юридического заочного института. В 1990 году окончила исторический факультет Московского областного педагогического института имени Крупской. После чего девушка поступила на Всесоюзные курсы повышения квалификации для работников радио и телевидения.



В 1991 году начала работать на телевидении. Была диктором Центрального телевидения и телекомпании «Останкино», ведущей программы «Утро».



С 1995 года телеведущая работала в телекомпании «ОРТ» редактором информационных программ, ведущей выпусков «Новостей». Через два года Андреева начала работу в качестве ведущей информационной программы «Время».



Екатерина была замужем дважды. Ее первым мужем был ее одноклассник Андрей Назаров. У пары есть дочь Наталья. Вскоре пара развелась. Вторым избранником журналистки стал бизнесмен Душан Перович.

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