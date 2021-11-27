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Гинцбург сообщил об успешной вакцинации детей назальным препаратом против COVID-19

, 07:02 Источник: РИА "Новости"

Гинцбург сообщил об успешной вакцинации детей назальным препаратом против COVID-19
спрей для носа, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальной вакциной против коронавируса прививали и маленьких детей – никаких негативных последствий не выявлено.

Александр Гинцбург в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что он сам воспользовался назальным препаратом.

Ученый добавил, что новую вакцину испытали на себе дети сотрудников Центра имени Гамалеи, среди которых были шестилетние. "Маленькие дети моих соседей тоже привились", – заметил Гинцбург и подчеркнул, что каких-либо последствий не было. По словам эксперта, "все нормальные люди" хотят защитить своих сыновей и дочерей.

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