За три дня в Челябинске рублем наказаны 92 человека без маски
26 ноября 2021, 17:52 Анна Семенова
В транспорте и торговых центрах проводятся регулярные рейды.
Удивительно, с какой настырностью некоторые граждане продолжают игнорировать масочный режим в общественных местах. Казалось бы, чего проще, надел маску и к тебе нет вопросов. Тем более, что о рейдах в транспорте и магазинах предупреждали неоднократно.
В администрации Челябинска отчитались, что всего за 3 три дня – с 22 по 25 ноября – были оштрафованы 92 нарушителя. Это итог посещения полицейских и сотрудников управления торговли 572 магазинов. За «идею» все пойманные удостоились административных протоколов.
Не радует и картина в городском транспорте. Несмотря на то, что заболеваемость ковидом растет с каждым днем, более половины пассажиров маску не надевают. Водители и кондукторы правила соблюдают.
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