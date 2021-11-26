За три дня в Челябинске рублем наказаны 92 человека без маски

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26 ноября 2021, 17:52 Анна Семенова

Многие челябинцы продолжают игнорировать масочный режим. Фото предоставлено администрацией Челябинска

В транспорте и торговых центрах проводятся регулярные рейды.

Удивительно, с какой настырностью некоторые граждане продолжают игнорировать масочный режим в общественных местах. Казалось бы, чего проще, надел маску и к тебе нет вопросов. Тем более, что о рейдах в транспорте и магазинах предупреждали неоднократно.

В администрации Челябинска отчитались, что всего за 3 три дня – с 22 по 25 ноября – были оштрафованы 92 нарушителя. Это итог посещения полицейских и сотрудников управления торговли 572 магазинов. За «идею» все пойманные удостоились административных протоколов.

Не радует и картина в городском транспорте. Несмотря на то, что заболеваемость ковидом растет с каждым днем, более половины пассажиров маску не надевают. Водители и кондукторы правила соблюдают.

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