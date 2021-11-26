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Власти оценят благосостояние граждан по новой схеме

, 16:27

Власти оценят благосостояние граждан по новой схеме

Министерство труда РФ рассматривает новый инструмент определения материального положения граждан – «граница бедности». Он будет зависеть от инфляции, а рассчитываться путём умножения прожиточного минимума на индекс потребительских цен за исследуемый период.

Учёт инфляции, по мнению экспертов, позволит оперативнее достичь реализации национальной цели по сокращению уровня бедности. Подобные формулы применяются в европейских государствах. В Росстате сообщили, что к бедной категории граждан могут быть отнесены россияне, чей доход меньше прожиточного минимума. На ноябрь текущего года он составляет 11653 рубля. Граница бедности при необходимости будет рассчитываться несколько раз в год. В октябре инфляции достигла показателя в 8,13% в годовом исчислении. Это максимальное значение за последние 5 лет. При этом продукты питания увеличились в цене почти на 11%.

К 2030 году российские власти планирую сократить уровень бедности в два раза. В этом году чиновники уже меняли систему расчёта малообеспеченности граждан. Инструмент её измерения требует непрерывного мониторинга, чего в нашей стране пока не проводится.

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