Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал о росте налоговых поступлений в столичный бюджет

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26 ноября 2021, 17:19

За период с января по октябрь текущего года общий объём поступивших в бюджет Москвы средств — налогов на доходы физических лиц — превысил отметку в один триллион рублей, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общий объём перечисленных в течение первых десяти месяцев этого года налоговых средств НДФЛ почти на 22% превышает результаты того же периода предыдущего года, что демонстрирует усиленное восстановление столичного предпринимательства после вызванного пандемией COVID-19 кризиса.

«Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за десять месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7% больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года», — дополнил вице-мэр Владимир Ефимов.

Наибольшее количество поступлений НДФЛ — свыше 90% от общего объёма — это налоги, уплаченные не частными лицами, а организациями, в которых они работают, а также индивидуальными предпринимателями. Сумма таких налогов составила 964 млрд рублей, что почти на 21% выше показателей января — октября 2020 года.

Кроме того, порядка 75 млрд рублей было перечислено предпринимателями, платящими налог за себя самостоятельно — ИП, представителями адвокатских и нотариальных услуг и т.д. В их число входят также граждане, выигравшие в лотерею, сдающие в аренду квартиру или иную жилплощадь и другие.

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