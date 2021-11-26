Экс-министр МВД Латвии сделала выпад в сторону русских

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26 ноября 2021, 15:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Опять все не Слава Богу у экс-министра внутренних дел Латвии Линды Мурниеце: неудачливый политик, а ныне руководитель латвийского отеля и официант, заявила, что «люди злые»…



В чем суть вопроса?



В том, что в период пандемии г-жа экс-министр работала официантом и подверглась унижениям:



«Улыбающаяся, в фартуке я обслуживаю гостей. Для меня всегда было важно гостеприимство. Потому что это была моя работа на протяжении почти десяти лет. Я была рада принести чашку кофе любому желающему из рук бывшего министра. От чистого сердца. А потом наступают такие времена… Крики: «Ты кто такая? Никогда не видела чаевых в 2 евро?» и кидает на пол 2 евро, чтобы я подняла. На меня вылили содержимое винного бокала, когда попросила их уважительно отнестись к моим работникам. Обычно такое случается, когда кто-то из моих не может общаться на русском языке…», - написала Мурниеце в социальных сетях.



Разумеется, пост был «посвящен» уважению к людям, к нелегкому труду работников «общепита».



Честное слово! Меня удивляло всегда, а как могла такая недалекая женщина, с отсутствием азов элементарной культуры, быть министром МВД Латвии?



Ее стенания и «выставление» на всеобщее обозрение личной жизни, простите, достало латвийцев! Если обратиться к социальным сетям, то это можно увидеть, как «отче наш»! То, «перезрелая» дамочка рассказывает о своем разводе с урожденным арабом, гражданином Ливана, который прошел натурализацию в Латвии Хосамом Абу Мери, то выставляет в социальных сетях свои «наколки», как у заправского сидельца, то плачется, что отель в долгах, а государство денег не дает, то видит в лифте приведение, то выходит замуж на «пару» дней… Один кошмар просто! Я высказываю свое личное мнение, прошу заметить!



А теперь, видимо, решила «попасть в струю» - изящно «плюнула» в сторону русских! Уж не знает дамочка, как извратиться!



Совсем не пойму, а зачем работать в отеле, куда приезжают иностранцы, без знания языков? Я понимаю так, что деньги от русских экс-министр с удовольствием берет, а выполнить свою работу не может? А может г-жа Мурниеце спит и видит оккупационно-нацистские времена, когда на дверях ресторанов в центре Риги было написано – «вход евреям и собакам запрещен»? С учетом … «вход русским»…



Реально противно слушать недалекого человека, которая не может «пристроиться» в жизни, и недовольна людьми. Возможно, в недолгую бытность министром г-же Мурниеце следовало бы уважительно относиться к народу… Да и она даже не понимает, что «изящно плюнула»…



Вообще, вся это экс-парочка Абу Мери, лично у меня, вызывает тошнотворный рефлекс! Ее арабский муж, видимо, благодаря Мурниеце попал в Сейм (уже экс-депутат) и перестал стенать, что в Латвии он подвергался дискриминации, а стал сетовать на «несознательных» представителей нацменьшинств, которые не так рьяно изучают латышский язык!



А я вот, что скажу: арабско-латвийский патриот Хосам Абу Мери должен не рассуждать в теплой «постели», а быть со своим народом… НА ЛАТВИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ! Мое четкое убеждение!

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