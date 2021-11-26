Что значит коронавирус для Волгограда

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26 ноября 2021, 15:16

Росздравнадзор направил в регионы поручение искать и сообщать о людях, участвующих в антипрививочных кампаниях.

Трем активисткам, ворвавшимся в здание Роспотребнадзора по Волгоградской области и требующим чиновников показать куаркоды, присуждены штрафы. «Главное сейчас даже не вирус, главное – что он значит для нас» - слоган одного из телеканалов оказался актуален и для Волгограда.

Интересный момент – испытание коронавирусом уже два года проходят не только люди, но и страны, города, с присущей им ментальностью и местными особенностями. Речь, конечно же, не о медицинской составляющей, не о том, как и чем лечат и насколько хорошо вылечивают, а о том, какие социальные последствия и реакцию влечёт этот микроорганизм, способный воспроизводиться только внутри клеток.

Посмотрите, как по разному складывается картина восприятия и развития событий в Италии, Китае, Швеции, США. В Японии вот вообще объявили, что штамм вируса самоликвидировался. Свои особенности есть в России, и даже в Волгограде.

Организованный протест или выступление оппозиционно настроенных граждан сегодня в Волгограде невозможны. Сначала власть обязала согласовывать все митинги с мэрией. Потом загнала все выступления со своих глаз долой, вон из центра – на площадь Металлургов в Краснооктябрьском районе. Затем легитимны стали только одиночные пикеты под строгим надзором. Ну, а теперь и вовсе эпидемситуация, говорят нам, требует, чтобы все сидели по домам, а на работу - только короткими перебежками с соблюдением социальной дистанции.

А между тем, люди, имеющие другую точку зрения, есть всегда. Позиция и оппозиция идут параллельно. Более того, равновесие достигается системой сдерживания и противовесов. А загоняя пар под крышку, рискуешь получить взрыв.

19 ноября группа возмущенных волгоградок проявила инициативу и решила проверить офис регионального Роспотребнадзора на наличие масок и куаркодов сотрудников ведомства. Объясняя, что их делегировал народ, и они имеют полное право на проверку, четыре женщины штурмовали офис надзорного органа. Итоги посещения активисты записали на видео и выложили в Интернет.

Показывать документы глава волгоградского Роспотребнадзора и её коллеги отказались. Кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку, вызвав полицейских и Росгвардию, но к моменту их прибытия активистки уже покинули ведомство.

Видео произошедшего демонстрирует, что «народницы» не отличались дипломатичностью коммуникаций - тыкали чиновникам и шумно перемещались, демонстративно открывая двери кабинетов. Наверное, примерно так же вели себя более ста лет назад красные активистки, сопровождаемые революционными матросами. Но для политической культуры нужна почва, а её в Волгограде даже на задворках - перед «Царицынской оперой» глухой плиткой замостили.

Волгоградским ходокам, нарушившим тишину потребнадзорных кабинетов, по решению суда влепили штрафы. Суд оказался скорым. За «нарушение установленного контрольно-пропускного режима охраняемого объекта» мировой судья Центрального района Волгограда привлек к административной ответственности Светлану Печенову, назначив два штрафа по пять тысяч рублей. Женщина объяснила, что ранее посылала в Роспотребнадзор письма, но ответа не получила. Другую «соучастницу» кипеша - Наталью Апарину, которая раскаялась в содеянном, оштрафовали на три тысячи рублей. На Оксану Барабанову возбудили четыре административных дела, признав виновной в двух нарушениях пропускного режима охраняемого объекта, а также в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В общей сложности её оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Засада же, на самом деле, кроется в том, что большое количество горожан в соцсетях выразили солидарность поступку «народниц». Даже нашли символичным, что штурм состоялся 19 января – в очередную годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом. Не исключено, что и на штрафы скинутся всем миром, как помогли 74-летней пенсионерке, оштрафованной на 150 тысяч рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме.

Пяти грозит до пяти

Волгоградская область оказалась на третьем месте по количеству собранных материалов на антипрививочников. Всего за три недели территориальный орган Росздравнадзора выявил и сигнализировал о пяти случаях противников вакцинации. Как пояснила руководитель территориального надзорного органа Ирина Бочкова, это не пять человек, а пять материалов. Источники информации разные: и ссылки на публикации в соцсетях, и СМИ, и обращения граждан. Правовую оценку им даст прокуратура. 1 ноября головное ведомство направило в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего интересовались медработниками, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду предполагается по статьям «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. Наказание за эти преступления предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей или сроки от трёх до пяти лет лишения свободы.

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