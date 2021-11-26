Пожарные-добровольцы Челябинской области в 2021 году спасли 22 человека

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26 ноября 2021, 14:55 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

На территории региона действует 116 добровольных пожарных команды.

На территории Челябинской области в борьбе с огнем участвуют федеральная противопожарная служба — подразделение МЧС, Противопожарная служба Челябинской области. Кроме этого, на уровне муниципалитетов создаются добровольные пожарные команды.

«На территории Челябинской области действуют 116 добровольных пожарных команды. В 2021 году добровольцы потушили 1207 пожаров, это 8,8% от общего количества пожаров. Силами добровольцев спасено 22 человека», — рассказал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов в ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс». Он добавил, что помощь добровольцев незаменима для тушения ландшафтных пожаров.

В ходе мероприятия было отмечено, что основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. Поэтому южноуральцев просят быть особенно внимательными в осеннее-зимний период, когда жилые помещения приходится отапливать.

«Если случился пожар, первым делом сообщите об этом пожарной охране. Назовите адрес, фамилию, телефон. Затем предпримите меры для экстренной эвакуации из места возгорания, оповестите соседей. Самое главное, когда вы покинули зону пожара, ни в коем случае не возвращайтесь обратно! Восстановить документы — не такая большая проблема. Нет ничего дороже жизни», — подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области, полковник внутренней службы Антон Васильев.

Добавим, что сообщить о возгорании можно по телефонам 101 и 112.

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