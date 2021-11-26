10 южноуральцев стали лауреатами премии за вклад в национальную политику

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26 ноября 2021, 11:44 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Соискателями награды в 2021 году были 67 жителей Челябинской области.

Правительство региона объявило имена лауреатов премии в сфере государственной национальной политики. Ими стали: председатель правления Челябинской областной общественной организации «Башкирский народный центр» Венера Акмухаметова; заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области, доцент ЮУрГУ Николай Антипин; директор челябинской школы №6 имени Зои Космодемьянской Галина Ахметова; директор Дома дружбы народов города Магнитогорска Татьяна Брагина; председатель правления Челябинской местной национально-культурной автономии чеченцев «Вайнах» Аслан Дагаев; имам-хатыб махалля-мечети №616 деревни Халитова Аргаяшского района Чори Дияров; ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки города Златоуста, заведующая сектором татарской и башкирской литературы Валя Загидуллина; председатель Челябинской региональной общественной организации Такжикский национально-культурный центр «СОМОНИЁН» Исломудин Раджабов; редактор отдела писем газеты «Усть-Катавская неделя» Александр Ремезов; учитель начальных классов Юишкильской школы, руководитель народного фольклорного коллектива «Дуслык» Альфия Шарапова.

Как отметил в ходе онлайн пресс-конференции начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, премия призвана отметить вклад южноуральцев в сохранение национально-культурных традиций, но и выявить лучшие практики в этой сфере.

В этом году соискателями премии стали 67 человек из 24 муниципалитетов: руководители и активисты национально-культурных центров, работники сфер культуры и образования, религиозные деятели, ученые, журналисты. Присланные материалы, рассказывающие о деятельности соискателей, рассмотрела конкурсная комиссия.

Напомним, что премия вручается ежегодно за вклад в укрепление единства российской нации, в сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия региона, традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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