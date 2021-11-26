Эксперт Максим Бергеля: доступ людей к рыбе не должен быть разовой акцией

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2021, 09:16

На этой неделе малоимущим, многодетным и инвалидам из числа КМНС в качестве компенсации за провальную путину представители четырех ассоциаций рыбопромышленников Хабаровского края начали доставлять рыбу.



«Безусловно, это очень важно – помогать нашим людям. Но в этом случае мы «бьем по хвостам», а необходимо в корне решать проблему и выстроить рыболовство на Амуре таким образом, чтобы люди не ходили с протянутой рукой, а равномерно и на постоянной основе ощущали поддержку от рыбаков», - рассказал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.



По его словам, на фоне уменьшающихся объемов рыбы, которая есть в Амуре, необходимо перестраивать систему рыболовства и ориентировать ее на решение социальных задач.



«Время дикого капитализма на реке закончилось. Сейчас каждое рыбодобывающее предприятие, чтобы получить доступ к ресурсу, должно брать на себя социальные обязательства: реализовывать определенный объем рыбы на территории Хабаровского края как через проект «Доступная рыба», так и используя иные механизмы реализации, трудоустраивать жителей Хабаровского края, платить налоги в местные бюджеты, платить зарплату», - отметил Максим Бергеля.



Фактически, речь идет о некой форме государственно-частного партнерства, когда за доступ к биоресурсу бизнес берет на себя задачи государства. Для того, чтобы все происходило в рамках оговоренного, в регионе в 2020 году была разработана экономическая стратегия рыболовства в Амуре, после чего ее направили в комитет рыбного хозяйства Хабаровского края.



«В ней вплоть до математических формул предусмотрены меры, которые будут стимулировать рыбопромышленников принимать на себя социальную ответственность. В целом же, учитывая, что рыбы осталось мало, необходимо полностью отказаться от принципа «одни ловят всё, другие – ничего». В настоящее время необходимо, чтобы все предприятия получали небольшие объёмы, которых было бы достаточно именно для решения социальных задач, в первую очередь, и естественно для поддержания у самих предприятий стабильного финансового положения», - резюмировал Максим Бергеля.



Будет ли стратегия использования властями и регуляторами, станет известно уже 8-9 декабря, когда состоится Дальневосточный научно-промысловый совет, где будет принята предварительная стратегия промысла на 2022 год.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости