Литовские власти убеждают иракских мигрантов вернуться в свою страну добровольно

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26 ноября 2021, 08:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Не очень спокойная обстановка на белорусско-литовской границе. Правительство Литвы пока убеждает иракских мигрантов, которым не было предоставлено убежище, добровольно вернуться к себе на родину.



Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что сейчас ведутся переговоры с Ираком, чтобы принять не только тех, кто согласился добровольно, но и всех собственных граждан.



«Ирак – страна, которая принимает только тех, кто хочет вернуться, и все учреждения в настоящее время усердно работают над тем, чтобы было принято решение, и когда человеку не предоставляется убежище, пытаются убедить таких лиц вернуться к себе домой, здесь нет никаких возможностей. Это вопрос будет поднят на самом высоком уровне», - заявила глава МИД Литвы.



Как в последние дни обстоят дела с нелегальными мигрантами в Литве?



Пограничникам Литвы удалось задержать 40 мигрантов, которые «просочились» в Литву нелегально: уже состоялся суд об отказе предоставлении им убежища и вскоре они должны быть депортированы.



Министерство внутренних дел Литвы предоставили информацию СМИ о том, что в Департамент миграции поступило около 200 заявлений от мигрантов, пересекающих литовскую границу. Десять заявлений было рассмотрено и мигранты получили убежище в Литве, еще около 26 граждан из Афганистана получили возможность жить в Литве по гуманитарным причинам. А вот более 320 мигрантов уже покинули страну – были депортированы из Литвы. А 80 человек сами выразили желание уехать. В общем итоге было рассмотрено 2835 заявлений от мигрантов, желающих проживать в Литве.

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