Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кузбассе

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования в связи с гибелью 52 шахтеров на шахте «Листвяжная» в России.
«Выражаю самые глубокие и искреннее соболезнования родным и близким жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал глава МИД Латвии в социальных сетях.
Свое соболезнование выразила и экс-министр благосостоянии Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:
«Трагедия – всегда боль, слезы, смерть. Сложно подобрать слова соболезнования для людей, которые потеряли своих близких в этой трагедии. Я искренне соболезную. Дай Бог сил, чтобы пережить эту чудовищную трагедию».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.