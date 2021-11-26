Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кузбассе

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26 ноября 2021, 08:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования в связи с гибелью 52 шахтеров на шахте «Листвяжная» в России.

«Выражаю самые глубокие и искреннее соболезнования родным и близким жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал глава МИД Латвии в социальных сетях.

Свое соболезнование выразила и экс-министр благосостоянии Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

«Трагедия – всегда боль, слезы, смерть. Сложно подобрать слова соболезнования для людей, которые потеряли своих близких в этой трагедии. Я искренне соболезную. Дай Бог сил, чтобы пережить эту чудовищную трагедию».

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