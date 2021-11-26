Глава МВД Латвии Мария Голубева призывает к ужесточению санкций против Лукашенко

Искусственный поток мигрантов, который организовал авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, означает, что вместо ослабления должны быть введены более жестокие санкции. Об этом заявила глава МВД Латвии Мария Голубева.
На международной конференции Службы финансовой разведки, посвященной применению санкций против Беларуси, министр внутренних дел г-жа Голубева заявила, что санкции являются инструментом долгосрочного воздействия на подобные режимы.
«Одно из сообщений, которые мы видим в подконтрольных Кремлю и белорусских государственных СМИ, заключается в том, что санкции будут «беззубыми», и Европа не сможет прийти к соглашению по этому вопросу из опасения режима Лукашенко. Напротив, Европа едина и готова действовать сообща», - заявила г-жа Голубева.
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