В 2022 году на Южном Урале догазифицируют 24 тысячи домохозяйств

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26 ноября 2021, 07:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Уже собрано более 16 тысяч заявок.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов с рабочим визитом посетил Челябинск. Во время встречи с губернатором Алексеем Текслером он обсудил основные вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Алексей Текслер доложил о подготовке к отопительному сезону, решении вопросов консолидации сетевого хозяйства. Еще одним вопросом, поднятым во время встречи, стал перевод Челябинской ТЭЦ-2 на газ. Все соответствующие технические мероприятия должны завершиться в 2022 году.

В Челябинской области реализуется поручение президента по догазификации. Потенциально подключить к голубому топливу в регионе можно 98 тысяч домохозяйств. До 2024 года планируется подключить к газу 88 тысяч домохозяйств. На текущий момент собрано свыше 16 тысяч заявок. В 2022 году будут догазифицированы 24 тысячи домохозяйств Челябинской области. В регионе действуют льготы на подключение газа.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в разговоре отметил необходимость консолидации мелких ТСО муниципального уровня, решения проблемы бесхозных сетей.

Добавим, что в ходе визита в Челябинскую область глава федерального ведомства посетил ЧТПЗ. На предприятии было проведено обсуждение сотрудничества в целях реализации проекта по строительству газопровода «Пакистанский поток».

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