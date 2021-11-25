Президент Латвии самолично отправится в Дубай для привлечения инвестиций

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25 ноября 2021, 23:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Как стало известно, президент Латвии Эгилс Левитс посетит Expo 2020 в Дубае с 26 по 28 ноября. Цель – обсудить новые инвестиции в Латвию.



Планируется, что президент Латвии Эгилс Левитс выступит в Дубае перед представителями международного бизнес-сообщества. Главное, на что «обратит» внимание президент Латвии – проекты в области транспорта, энергетики и цифровой связи в Центральной и Восточной Европы, а также для привлечения международных инвестиций для развития региона.



Планируется, что на данном мероприятии примут участие 120 латвийских компаний.



Конечно, когда происходят подобные встречи – замечательно! Но мне не очень ясно насчет инвестиций… Например, национальная авиакомпания AirBaltic усердно и много, много, много лет ищет инвесторов, но, увы, а желающих все нет! Я понимаю, что маленькая страна, которая ничего масштабного не выпускает, а известные «шпроты» уже и Китаю не нужны, имеет миллиардные долги, которые в ближайшем обозримом будущем латвийцам выплатить невозможно! А правительству хочется жить сейчас!



Что же получится, если инвесторы сподобятся обратить внимание на Латвию?



То, что уже происходило – «распродажа» страны, где леса, увы, не латвийские – другой заморский хозяин, известные латвийские бренды – проданы иностранцам… Видимо, что-то осталось… Возможно, балтийский залив, люди…



Что думают латвийцы по данному поводу?



«Кого продавать поехал? Нас? Или просто в Латвии холодно стало, так он погреться в Дубае решил со своей женой…»



«Какие инвестиции в эту страну? Уже цивилизованные иностранцы с криком и матом уезжают из Латвии, потому как не могут вести тут бизнес: налоги душат, языковые проверки, «отжим» денег через банки! Человек работает, работает, а ему вдруг счета закрываю без объяснений! Мол, показалось им, в банке, что деньги добыты нечестным путем! И ни одного доказательства, а только закрытие счета и бла, бла, бла… Прокручивают деньги. Какой дурак сюда хоть копейку вложит?»



«Я думаю, нас «распродают». Чьим «штатом» станем?»

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