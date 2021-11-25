Эксперт Олег Давидов раскрыл преимущество искусственных елей

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25 ноября 2021, 21:36

Фото: pixabay.com

Профессиональный эксперт по елям Олег Давидов проконсультировал «Вечернюю Москву», в чем преимущество покупки искусственной ели.



Плюсом натуральной елки является хвойный запах, который и дарит ощущение праздника, волшебную атмосферу. К тому же, запах хвои обладает бактерицидным действием и используется для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции. Помимо этого, живая ель дешевле искусственной.



Однако, стоит ли вредить природе ради нескольких дней праздника? Ведь живому свойственно гибнуть, что и сделает дерево спустя несколько дней – пожелтеет и осыплется. Бонусом может стать возникновение аллергии и плохой сон.



Чем искусственная ель лучше? Не говоря об отсутствии иголок на полу, она сможет прослужить семье не одну морозную зиму. Эксперт Давидов дал некоторые рекомендации к покупке новогодней красавицы:

«Искусственную ель можно купить и за 1000 рублей. Но это будет опасное, некачественное изделие с дурным запахом. Ель из дешевого сырья сразу себя выдаст. Она будет пахнуть химикатами, ветки и иголочки могут осыпаться. Следует выбирать литые елки, которые на 100 процентов повторяют форму настоящего дерева и отличаются реалистичностью. Веточки из литых материалов упругие, выдерживают гирлянды и игрушки, сохраняют свою форму спустя десятилетия», - необходимо учитывать, что ценник качественной литой ели начинается от 12 тысяч рублей.



При хранении нельзя обматывать в целлофановую упаковку и оставлять в отсыревшем гараже. Лучше всего подойдет картонная коробка в темном и сухом месте.



Накануне праздников открывается немало интернет-магазинов, которые предлагают «несуществующие товары»:



«Мошенники создают сайты, соцсети, загружают снимки чужих елок, а покупатели клюют на эти объявления, на низкие цены», - предостерегает эксперт.



Также не рекомендуется пересылать деньги третьим лицам, если «вам не продемонстрировали елку для детального осмотра».

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