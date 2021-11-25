Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое с 2013 года

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25 ноября 2021, 20:53

pixabay.com

С 2013 года количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в три раза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сейчас их число составляет 91 тысячу. Об этом пишет Подмосковье сегодня.



Губернатор напомнил, что в 2013 году в Московской области проживало почти 31 тысяча многодетных семей. Также он отметил, что президенту России важно оказывать помощь нуждающимся.

«Мы, со своей стороны, понимаем, что все эти льготы, все выплаты, которые предусмотрены государством и на федеральном, и на региональном уровне, должны быть автоматизированы и не приносить хлопот»,- сказал Воробьев.



Кроме этого, он надеется на то, что подростки, которые часто сидят в социальных сетях, будут использовать интернет с пользой.

«Мы, со своей стороны, понимаем, что все эти льготы, все выплаты, которые предусмотрены государством и на федеральном, и на региональном уровне, должны быть автоматизированы и не приносить хлопот»,- заявил глава региона.



Воробьев поздравил женщин с Днем матери и всех жителей с наступающим Новым годом.

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