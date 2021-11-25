Пост председателя Госдумы Вячеслава Володина о QR-кодах собрал сотни тысяч комментариев в Telegram
25 ноября 2021, 20:46
Пост председателя Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о правительственных проектах по QR-кодам за сутки просмотрели и оставили свои комментарии более 400 тысяч пользователей.
Количество комментариев продолжает увеличиваться.
Спикер нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства. Володин рассказал, что в адрес Госдумы и парламентариев поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами. Политик добавил, что предстоит диалог с правительством.
Вячеслав Володин поддержал открытое письмо 11 главврачей ковидых больниц.
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