Власти Тульской области отменили QR-коды для посещения торговых центров

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25 ноября 2021, 20:19

фото: pixabay.com

Власти Тульской области отменили QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о смягчении ограничительных мер по коронавирусной инфекции, согласно которому отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении ТРЦ, кафе и ресторанам можно работать ночью.

Глава региона внес изменения в Указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

В документе говорится, что учитывая эпидемиологическую обстановку и предложения главного санитарного врача Тульской области отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров.

Разрешается оказание услуг в общепите в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте с трехдневным сроком действия.

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